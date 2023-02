Il corteo anarchico a Torino. Esplosi alcuni fuochi d'artificio al Cpr

Si è concluso in serata davanti al Cpr, il centro di permanenza per i rimpatri di Torino, con ancora una trentina di anarchici che hanno manifestato e lanciato in aria fuochi d'artificio, il corteo di circa 300 persone partito dal centro della città in solidarietà di Alfredo Cospito, da 115 giorni in sciopero della fame e da sabato ricoverato nel réparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano.

La manifestazione si è conclusa senza particolari tensioni grazie anche alla notizia del parere del Procuratore Generale della Cassazione Piero Gaeta, che ha chiesto di annullare il regime del 41 bis per Alfredo Cospito. Una svolta nella vicenda dell'anarchico condannato al carcere duro che forse potrebbe avere, nei prossimi giorni, una revisione. Bisognerà attendere il 24 febbraio, data dell'udienza in Cassazione.

Una decisione arrivata sabato a pochi minuti dall'inizio del corteo anarchico di Milano di sabato che ha portato al fermo di 11 persone dopo gli scontri in centro. Tra questi anche alcuni torinesi.

E un altro piemontese, Ermanno Gagnossone, 32 enne di Ciriè, è stato identificato e denunciato a piede libero dalla polizia catalana per aver danneggiato il consolato italiano.

in solidarietà con Cospito, il 17 gennaio scorso.