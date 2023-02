Bruciano i boschi sopra Domodossola

Sono continuate per tutto il giorno le operazioni di spegnimento nei boschi di Monteossolano, vicino a Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'incendio, divampato ieri dal primo pomeriggio, si è diviso in due fronti principali che stanno minacciando gli alpeggi dell'alpe Reso, dell'alpe Spino e dell'alpe Campo, al momento non sono state disposte evacuazioni. Dopo il presidio notturno organizzato da vigili del fuoco e dal personale dell'anti incendi boschivi, stamane all'alba le squadre, circa 50 uomini, hanno ripreso a lavorare per contenere e circoscrivere il rogo, supportati da un elicottero prima e due Canadair poi.

Un intervento molto complesso visto la zona impervia e che la siccità e il terreno secco non favoriscono. Il fumo dell'incendio ha invaso il fondovalle avvolgendo il cielo di Domodossola e dei centri vicini in una nuvola bianca.