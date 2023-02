Gli assaggiatori di formaggio

Il formaggio è uno dei prodotti agroalimentari più amato e più studiato in Italia. E ci sono persone così appassionate da voler diventare "maestri assaggiatori"

Scriveva Calvino che “Dietro ad ogni formaggio, c’è un pascolo di un diverso verde, sotto un diverso cielo". Esiste infatti una varietà infinita di formaggi e mettersi in gioco per cogliere tutte le sfumature non è semplice.

L'Onaf, l'organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di formaggio è nata 30 anni fa a Cuneo e ha tra gli scopi, la valorizzazione di questa figura. Per diventare un buon assaggiatore occorre mettere in gioco tutti i cinque senti, dalla vista per valutarne la pulizia e l'eleganza della forma, passando ovviamente dal gusto/olfatto, sino ad arrivare all'udito.

servizio di Silvia Bacci, intervista ad Armando Gambera, Maestro assaggiatore Onaf