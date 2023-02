I 25 "luoghi del cuore" piemontesi

Sale sul podio il Piemonte con la medaglia di bronzo. Terza classificata dei luoghi del cuore più votati dagli italiani, la chiesa di San Giacomo delle Vittoria ad Alessandria che riceve 30.000 euro. La più votata nella classica regionale. Al suo interno migliaia di ex voto a sottolineare la storica devozione degli alessandrini

Le parole di Marco Magnifico, presidente Fai: quei cuori sono dei messaggi di speranza, esattamente come i luoghi del cuore, molte di quelle preghiere si sono esaudite, molti dei voti dei luoghi del cuore esaudiscono la speranza di qualcuno che spera che il suo monumento venga salvato.

Se voti infatti salvi un monumento. Un bellissimo messaggio di democrazia, in un censimento che raccoglie le segnalazioni dei cittadini. Regine indiscusse di questa edizione sono la provincia di Alessandria e la sua città che conquista anche il 5° posto nazionale con la Chiesa dei Mutilati e il 7° con la chiesa di Santa Maria di Castello. L'8° posto va al castello e al borgo di Cremolino, vincitore del premio speciale Intesa San Paolo di 20.000 euro per un progetto di salvaguardia presentato. In tutto sono 25 i luoghi del cuore più votati nella nostra Regione. Un patrimonio da conservare e da visitare.