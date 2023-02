Case popolari, due bandi per l'autorecupero

Bagni da rifare, impianti elettrici da mettere a posto, piccoli interventi di manutenzione. Sono alcuni dei lavori di cui necessitano i 70 alloggi di edilizia popolare messi a bando da Atc e Comune di Torino: immobili destinati all'autorecupero, come spiega Emilio Bolla, presidente Atc del Piemonte centrale

Per partecipare bisogna essere inseriti nelle graduatorie per l'assegnazione di una casa popolare: in sostanza, gli inquilini devono farsi carico degli interventi, fino a un massimo di 7 mila euro, cifra che sarà poi rimborsata con sconti sul canone di affitto. L'obiettivo è far incontrare domanda e offerta: da un lato perché spesso i nulcei famigliari di dimensioni ridotte sono quelli più penalizzati, dall'altro perché si tratta di appartamenti che difficilmente potrebbero essere assegnati.

Attualmente sono più di 6 mila le persone in attesa di un alloggio, tra gli oltre 28 mila gestiti tra da Atc Torino e l'area metropolitana. A partire dal 2016 sono stati emessi 22 bandi per l'autorecupero non solo a Torino ma anche Venaria e Settimo Torinese per un totale complessivo di oltre 250 alloggi assegnati.

Servizio di Marco Bobbio, montaggio di Davide Volpe. Intervista a Emilio Bolla, presidente Atc Piemonte Centrale.