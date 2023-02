Avere più di 80 anni oggi, la storia di Augusta

La storia di Augusta Castronovo, 82 anni, ex impiegata della mitica azienda di macchine per scrivere Olivetti. Non è in povertà ma in difficoltà sì. L'emblema di come si vive oggi. Una casa grande ormai vuota, lei che vive sola e passa le giornate con l'affanno di far fronte alle spese sempre più grandi e di non farcela.



E poi ci sono le spese mediche, sempre più difficili da sostenere. Augusta lavora con il sindacato Cgil e aiuta molti anziani in difficoltà, gesti quotidiani. E' nata in Etiopia, profuga dell'Africa orientale, è tornata in quei posti e ha fondato l'associazione Il sogno di Zige, da 18 anni aiuta la popolazioni in difficoltà.

La casa di Augusta fu costruita da Olivetti per gli impiegati, oggi è patrimonio Unesco e custodisce ancora i valori di umanità, rispetto e tutela dei lavoratori, echi lontani ancora dentro il cuore, ci dice lei.



Nel servizio l'intervista ad Augusta Castronovo, ex impiegata Olivetti