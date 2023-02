La libertà di un popolo oppresso nella battaglia delle arance di Ivrea

La vezzosa mugnaia Violetta si svelerà sabato sera dal balcone del palazzo municipale di Ivrea, accolta da ali di folla. Dopo due anni e mezzo di stop. E' lei il simbolo della rinascita, l'eroina come narra la leggenda che si ribellò al tiranno, liberando il popolo dall'oppressione. Questo carnevale porta con sè i simboli, in uno spettacolo a cielo aperto che va in scena nelle piazze anch'esso intriso di significati: 48 i carri da getto che si sfideranno nella battaglia delle arance da domenica 19 a martedì 21. Li attendono 7000 aranceri a piedi appartenenti a nove squadre, anche qui il filo conduttore è la libertà, il popolo che si ribella al tiranno, rappresentato dagli aranceri sui carri da getto.