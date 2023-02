Arriva il più grande impianto del Piemonte per il trattamento di rifiuti da spazzamento

Servizio di Federica Burbatti

montaggio di Paolo Monchieri

interviste a

Sara Norberti

direttore cados

Claudia Lesso

responsabile area impianti Cidiu



Nell'impianto di Druento si lavorano le sfalci e le potature del verde pubblico e fanghi da depurazione delle acque reflue. Si ottiene poi il compost che viene distribuito agli agricoltori. Un circuito virtuoso che ora affronta il futuro con occhi luminosi perchè qui e' in arrivo il più grande impianto del Piemonte per il trattamento di rifiuti che si ottengono dalla pulizia e dallo spazzamento delle sedi stradali. 6 milioni di euro per finanziarlo ottenuti grazie al pnrr dal consorzio ambiente dora e Sangone, ente pubblico che governa la gestione dei rifiuti in 54 comuni tra valle di susa e torino ovest .L'unico modo per evitare che le terre da spazzamento finiscano in discarica è avviarle al recupero. Il nuovo impianto permetterà di ottenere materiali di qualità quali sabbia e ghiaietto e rifiuti da destinare al recupero materiali ferrosi e foglie. L'impianto che diventerà realtà entro il 2024 avrà ricadute positive su tutto il Piemonte , sarà capace di trattare fino a 30.000 tonnellate l'anno