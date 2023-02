150 anni di marchi e brevetti. Le nuove sfide al tempo di Internet

Fondata nel 1872, Jacobacci & Partners, società torinese leader a livello europeo nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale, ha celebrato i suoi 150 anni di storia con una mostra allestita alla reggia di Venaria.

Sede del primo Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la Jacobacci & Partners è oggi una realtà europea presente in 15 città tra Italia, Francia e Spagna. Un'azienda proiettata nel mondo ma con solide radici a Torino. Da qui la scelta di trasferire la sede, in cerca di nuovi spazi, non nella vicina e più dinamica Milano, bensì nell'antico e multietnico quartiere di Aurora.

Nell'ex palazzina del Gruppo Finanziario Tessile oggi si trovano non solo gli uffici direzionali della società ( che si divide tra brevetti e affari legali) ma anche una straordinaria collezione d'arte.

“La corporate collection nasce dalla volontà di innescare un dialogo tra l’arte contemporanea e il lavoro svolto nella tutela delle idee, perché innovazione e creatività sono un patrimonio da salvaguardare in ogni sua forma. Crediamo che l’arte sia un patrimonio da condividere” racconta Enrica Acuto Jacobacci ricordano che, sempre per festeggiare il 150°anniversario, proprio poche settimane fa la stessa società ha donato alla reggia di Venaria il ritratto di Carlo Emanuele IV, di Giovanni Panealbo.

servizio di Caterina Cannavà montaggio Giulia Parenti

voce Enrica Acuto Jacobacci

Vicepres. e CEO Jacobacci & partners