L'agonia del Sesia

Non nevica dal 7 dicembre in Valsesia e la mancanza di precipitazioni causa problemi sempre piu' gravi all'approvvigionamento idrico. Le sorgenti hanno perso fino al 90% della loro acqua, e numerose frazioni di montagna, anche del biellese, vengono rifornite con autobotti. Lanciato un appello per l'utilizzo responsabile di un bene sempre piu' prezioso.

servizio di Caterina Cannavà - montaggio Paola Messina

voce

Paolo Croso pres. Cordar Valsesia