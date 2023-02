Torino vista dal cassonetto dei rifiuti, tra raccolta differenziata e disservizi

Decine di segnalazioni, ogni giorno, al nostro numero di "Dal vostro inviato": telespettatori che segnalano cassonetti straboccanti di rifiuti, passaggi di raccolta non sufficienti, difficoltà di utilizzo dei cassonetti con tessera magnetica. Torino non vive per fortuna le situazioni di altre grandi città come Roma, ma i disservizi e le difficoltà ci sono.

Nel quartiere Cit Turin un gruppo di cittadini si è messo insieme dal 2021 per spronare l'amministrazione a migliorare la vivibilità del borgo, partendo dalla difesa dei tigli di piazza Paleocapa che negli ultimi anni hanno subito una serie di abbattimenti. E con la raccolta differenziata porta a porta e i problemi si moltiplicano

Ora il Comune promette di voler affrontare le criticità e risolverle: turni domenicali di raccoltra dei rifiuti, più passaggi giornalieri, nuove postazioni. Anche perché con l'ampliamento della raccolta differenziata nelle vie del centro i problemi cresceranno.

Allo stesso tempo il Comune chiede ai cittadini con una campagna si sensibilizzazione che facciano una raccolta differenziata più corretta. Ma le domande che restano sono se i 200 milioni l'anno che il Comune dà all'Amiat siano sufficienti per un servizio efficace e allo stesso tempo perché una società che eroga un servizio come questo debba fare utili: a fine 2022 sono stati più di 20 milioni.

intervistati: Chiara Foglietta, assessore alla transizione ecologica Massimo Giacosa, presidente comitato Cit Turin