Si chiude l'esperienza di ToBike, tra amarezza e vandalismi

TOBIKE chiude i battenti. Un addio amaro, ma anche inequivocabilmente polemico. Il servizio di bike storico di Torino, dopo la decisione del Comune di chiudere definitivamente questa esperienza, ha deciso di mandare un'ultima mail a tutti i suoi iscritti. "Hanno vinto gli imbecilli", scrivono gli ormai ex gestori del servizio. E chi sono gli imbecilli si capisce subito: 4 video li ritraggono quest'estate tra maggio e giugno a vandalizzare le bici attaccate agli stalli: in via livoro, in via montevideo, in piazza nizza.

Ragazzi che per noia, stupidità, ignoranza hanno contribuito a far fallire un servizio che era stato pionieristico in Italia. 10 anni sono passati dal suo lancio: una partenza con il vento in poppa. Poi sono arrivati i problemi, la concorrenza di altri servizi bici e monopattini e il servizio ha perso slancio. Due anni fa fa il tentativo di rilancio con - scrivono i gestori - un milione di euro investito. Ma le bici restano poche e i vandalismi tanti.

Solo nel 2022 TOBIKE sostiene di averne subiti 900 tra bici vandalizzate o rubate, oltre ai ripetuti e immotivati danni alle stazioni. E allora tutto tracolla, fino allo stop di oggi. Amare le ultime parole: "vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno pedalato con noi, anche solo per una volta: è stato un onore poter alimentare il sogno di una città più pulita, più educata, dove l'individuo e la collettività vivono in armonia". Parole che - al di là dei disservizi e delle responsabilità - comunque dovrebbero far riflettere una comunità.