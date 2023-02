Malattie rare, il fattore tempo

Dieci mila le malattie rare ad oggi conosciute. 30 milioni le persone che ne sono affette in Europa, circa 2 milioni e mezzo in Italia.

“Purtroppo, però, ad oggi solo l'1,5% delle 10 mila malattie rare ha una terapia efficace” spiega Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice dell'Osservatorio Malattie rare - OMaR.

Diagnosi più precoci e ricerca possono fare la differenza per migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie. E' l'obiettivo delle reti di riferimento europee, che riuniscono centri clinici di eccellenza in grado di offrire trattamenti altamente specialistici - terapie geniche, o a Rna ,cellule car T - e terapie sperimentali condivise su base europea.

In ambito pediatrico, l'Ospedale Bambino Gesù è il primo centro europeo per numero di affiliazioni: è stato accreditato a 20 delle 24 reti europee di riferimento ad oggi istituite.

Il piano nazionale per le malattie rare è stato appena approvato, la sfida è attuarlo.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Claudio Biasiotto

intervista a Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice Osservatorio Malattie Rare