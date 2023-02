Lavorare a distanza fa bene all'ambiente

I benefici per l'ambiente portati dal lavoro a distanza si possono misurare. I ricercatori dell'Enea, l'agenzia nazionale nuove tecnologie, energia e sviluppo sostenibile, hanno calcolato quanto ogni singolo giorno di lavoro da remoto di un lavoratore permette di risparmiare, grazie all'evitato spostamento in automobile, in termini di emissioni inquinanti e carburante, oltre che di tempo trascorso generando traffico veicolare. Per farlo, hanno usato i dati di un campione di circa 1200 lavoratori della pubblica amministrazione di quattro città italiane: Roma, Bologna, Torino e Trento. E hanno calcolato una media di due giorni a settimana di lavoro da casa . In un anno l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica arriva a 600 kilogrammi per ogni lavoratore. Ma non solo, spiega Roberta Roberto, ricercatrice del dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili ENEA: “è stato calcolato anche il risparmio dell'energia in termini di carburante, poi ci sono anche le ore che, lavorando in presenza, sarebbero trascorse nel traffico: quasi 150 ore in un anno".

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Claudio Biasiotto

intervista a Roberta Roberto, ricercatrice del dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili ENEA