La tecnologia trasforma il palcoscenico

Anche il teatro e la danza non sono più quelli di un tempo. Il virtuale e il reale si mescolano in modo fluido e lo spettatore ora può immergersi in un'esperienza che unisce all'arte tanta tecnologia

Per comprendere meglio l'innovazione e per creare reti, a Torino è nato Onlive Campus, uno spazio di dibattiti, spettacoli e incontri tra addetti ai lavori, pubblico e istituzioni. Il digitale ha accelerato la rivoluzione tecnologica, spiega Simone Arcagni, direttore scientifico di Onlive Campus



