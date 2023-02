Nuova allerta aviaria

In questi giorni il virus H5N1 dell'aviaria, nella sua variante 2.3.4.4b, è stato è stato al centro dell'incontro tra i maggiori esperti mondiali di influenza. Il gruppo di scienziati, regolatori e produttori di vaccini che si riunisce due volte l'anno per decidere quale ceppo di influenza stagionale includere nel vaccino per la prossima stagione invernale, in questo caso per l'emisfero settentrionale. In Italia, così come in tutta Europa, il monitoraggio sul virus dell'aviaria è costante e collaudato. Crescono i casi negli uccelli selvatici. Per la maggior parte nel nord est. La situazione negli allevamenti è, invece, migliore che in passato. A differenza di quanto avviene per Sarscov2, la condivisione delle sequenze genetiche del virus dell'aviaria a livello mondiale non è completa.

L'intervista a Calogero Terregino, responsabile del centro di referenza europeo per l'aviaria.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Cristiano Gaviglio

intervista a Calogero Terregino, resp. centro referenza europeo aviaria