Scappare dal clima

Milioni ogni anno i migranti ambientali, persone costrette a lasciare la propria terra diventata invivibile a causa dei cambiamenti climatici.

Tra il 2012 e il 2021, una media di 21,6 milioni all'anno.

Secondo l'IPCC - il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico - quasi il 40% della popolazione mondiale, circa 3 miliardi e mezzo di persone vive in condizioni di estrema vulnerabilità per colpa del clima.

Sono destinate ad aumentare. Le Nazioni Unite prevedono un esodo di 200 milioni di persone entro il 2050. Molte saranno quelle costrette a fuggire dalle aree costiere, spiega Sandro Fuzzi, dell'Istituto di Scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr.

Sud est asiatico e pacifico, africa subsahariana, america centrale e meridionale, artico, sono tra le aree più a rischio. In queste zone tra il 2010 e il 2020 la mortalità umana causata da inondazioni, tempeste e siccità è stata quindici volte superiore rispetto ad aree con minore vulnerabilità climatica.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Paola Bovolenta

Intervista a Sandro Fuzzi, Istituto di Scienze dell'atmosfera e del clima - Cnr