Il nuovo orologio dell'archeologia

Lo hanno chiamato radiocarbonio 3.0 ed è un'evoluzione del metodo usato finora per datare i reperti archeologici. E' in grado di ricostruire il periodo dell'incontro tra homo sapiens e neanderthal. Circa 42 mila anni fa. Un orologio molto più preciso rispetto al radiocarbonio tradizionale, frutto del lavoro di squadra di fisici, chimici e archeologi. La ricerca è guidata dall'Università di Bologna. E' stato già testato nel sito archeologico di Bacho Kiro, in Bulgaria

SahraTalamo, direttrice del laboratorio BRAVHO dell'Università di Bologna spiega che il radiocarbonio 3.0 ha permesso di scoprire che quella di Bacho Kiro non è un'unica occupazione umana. Ce ne sono state due o tre. Inoltre, finalmente, è stato possibile collegarle a eventi climatici.

Il gruppo di ricercatori è già al lavoro su altre aree geografiche e con il radiocarbonio 3.0 si potranno riscrivere con maggiori dettagli le prime pagine dell'evoluzione dell'uomo