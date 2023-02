Liberi dal fumo

Creare la prima generazione europea libera da fumo entro il 2030. Nasce per questo l'iniziativa europea che punta a vietare la vendita dei prodotti a base di tabacco e contenenti nicotina a tutti coloro che sono nati dopo il 1 gennaio 2010. Il meccanismo è quello dell'iniziativa dei cittadini europei. Un anno di tempo per raccogliere un milione di firme in tutta Europa. 54 mila la soglia prevista per l'Italia.

A coordinare la petizione, nel nostro Paese, è l'Istituto Mario Negri a stretto contatto con la Società Italiana di Tabaccologia. La salute, come priorità, anche per l'ambiente, con la proposta di creare una rete di rive fluviali, parchi, liberi da tabacco e mozziconi.

Chi firma, chiede che il divieto di fumo venga esteso anche a luoghi all'aperto, come stadi, arene, parchi e piscine.

Altri due punti riguardano la pubblicità - occulta o meno - dei prodotti a base di tabacco: si chiede che venga vietata sui social media ma anche nelle produzioni audiovisive e che siano stanziati più fondi per ricerche su prevenzione e cura delle malattie da tabacco.

In Italia fuma il 24% degli ultra quindicenni, dato che, dal 2022, è tornato a crescere per la prima volta dopo quasi vent' anni.

intervista ad Alessandra Lugo, laboratorio stili di vita Istituto Mario Negri