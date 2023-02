L'attimo in cui crolla la miniera di carbone, il video

Dalla Cina i media riportano che “le indagini sono in corso”. Per ora nulla trapela sulle cause della vasta frana avvenuta nella miniera di carbone a cielo aperto nell'area di Alxa League, nella Mongolia interna.

Il collasso ha interessato un'area di 200 metri di larghezza per 500 di lunghezza, per un'altezza di 80 metri, provocando un bilancio drammatico di lavoratori morti, feriti e dispersi.