Cartoline dal Piemonte

In chiusura di settimana vi proponiamo una selezione di belle cartoline che ci avete inviato. Partiamo con un'immagine del Carnevale al quale abbiamo dedicato questa settimana di approfondimenti. Ce la manda il nostro affezionato telespettatore Giorgio Ferrero di Entracque dal cuneese. Sono i colori del Carnevale in Valle Varaita.



Segue una veduta di fine stagione sciistica con le piste illuminate dal sole. Neve splendida a Limone, ci scrive Gabriella Giordano. Decisamente si apre un ben weekend di Carnevale per gli amanti degli sport invernali.

Una suggestiva veduta del Lago Maggiore da Baveno, il tempo sembra quasi fermarsi in questa foto. Ringraziamo l'autore che non si firma.



E chiudiamo con tante congratulazioni a Silvia che si è laureata in Giurisprudenza al Campus Luigi Einaudi di Torino, eccola circondata dall'affetto dei suoi cari.