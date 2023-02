La signora Vittoria ci segnala un problema relativo al suo parcheggio riservato numerato perché disabile a Moncalieri, comune dove risiede. La nostra telespettatrice non ha la possibilità di usare tutte le portiere della sua auto poiché spesso si affiancano altre vetture troppo vicine. Gli stalli per le altre auto sono quasi cancellati - ci ha scritto Vittoria che ha fatto una segnalazione all'ufficio tecnico di Moncalieri ed è stato fatto un sopralluogo. Abbiamo sentito il Comune, la procedura è giusta e all'occorrenza si può ovviamente avvertire anche la polizia municipale per un intervento immediato.

Vi proponiamo poi un video girato ai giardini Madre Teresa di Calcutta di corso Vercelli a Torino. Vedete Bottiglie di birra, lattine, sacchetti di plastica per terra. Bidoni per i rifiuti svuotati. Non solo Amiat ma anche i frequentatori del parco dovrebbero contribuire al decoro, scrive il telespettatore che ci ha inviato la clip.



Ci spostiamo a San Sebastiano Po per questa istallazione di Land Art. Sono gli aironi di Claudio Bertolo al sorgere del sole di febbraio. Una luce che si fa sempre meno invernale.