Una rete che non protegge

Iniziamo con la segnalazione di Liliana Vayr di Chianocco, che ci invia questa foto del passo del Moncenisio a circa 2000 metri di altitudine. Come possiamo vedere la neve è scarsa anche lassù.



La seconda segnalazione è di Bruno, che ci scrive: “Sono sulla stradina che attraversa i campi e collega Mondo Juve alla palazzina di Stupinigi, nel territorio di Nichelino. Volevo segnalare la pericolosità del varco aperto nella recinzione che dovrebbe impedire il passaggio degli animali selvatici verso la strada a forte percorrenza. Si aspetta che succeda un incidente?” Si chiede il nostro telespettatore.



Per tutta la settimana abbiamo parlato di anziani. E questa coppia ci invia una foto, mano nella mano in riva al mare: il ritratto della serenità che auguriamo a tutti di poter raggiungere e vivere.