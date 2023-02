Le panchine fuori uso di Piazza Castello a Torino

La prima segnalazione ci arriva da Saverio Anastasio da Caselle Torinese. Nella centrale Piazza Castello a Torino - ci dice - alcune panchine sono inutilizzabili. E si vede bene dalla foto, mancano delle stecche proprio dove ci si dovrebbe sedere.



Torino, zona Rebaudengo. Purtroppo nel mio vicinato sono presenti numerose feci di cani, scrive un telespettatore, pertanto non si può nemmeno camminare tranquillamente nelle strade e la situazione peggiora ogni giorno di più. Ecco il video con cui in effetti ci mostra come la strada sia tappezzata di escrementi di cani, ci vorrebbe più senso civico da parte dei padroni.



E ora una foto che ritrae l'Alba dal Castello di Avigliana, di Gallo Luisa, guardate che inquadratura particolare, davvero bella, grazie Luisa.



E infine Aldo Giorcelli ci invia uno scatto che raffigura quanto è meraviglioso il parco Mario Carrara, detto della Pellerina.