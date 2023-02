Le panchine di piazza Cattaneo, quartiere Mirafiori, a Torino. "E noi anziani dove ci sediamo?", si chiede un telespettatore. "Anche la piazza - aggiunge - è indecente piena di buche, pericolosa per tutti". Già qualche giorno fa vi avevamo mostrato immagini di panchine distrutte in piazza Castello, un gesto incivile che colpisce ancora una volta proprio le persone più fragili che possono avere bisogno di una sosta.



Un'altra segnalazione ci arriva da Ornella, che ci mostra una bicicletta di quelle in condivisione, gettata alla confluenza tra il Po e la Dora, all'ingresso del Parco della Colletta. Abbiamo seguito di recente l'addio di ToBike a Torino, fra le polemiche, proprio a causa dei frequenti atti vandalici ai danni delle biciclette, che ancora capita di vedere abbandonate e distrutte in città.



E chiudiamo con una passeggiata fra i noccioleti del Piemonte: aria di primavera anticipata con i primi fiori.