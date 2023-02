A Chieri dei ripristini stradali fatti "non a regola d'arte"

Le prime foto ci arrivano dal Comune di Chieri dove il telespettatore Gian Pietro ci segnala dei ripristini stradali fatti evidentemente "non a regola d'arte" - ci scrive - e possono causare disagi a chi è al volante, oltre che rumori e cadute per chi è in bici o a piedi.



Ci spostiamo a Pinerolo, Delia ci ha inviato degli scatti dalla riva del Chisone. Rifiuti lasciati in mezzo alla natura. Brutti comportamenti - scrive la nostra telespettatrice - che danneggiano il territorio.



Tuffiamoci nella natura, quella incontaminata però, con il Nostro Giorgio di Entracque che ci manda un bellissimo esemplare di stambecco.



E chiudiamo con delle belle immagini primaverili. Un telespettatore ci ha inviato delle fotografie di mimosa fiorita anzitempo. Le immagini scattate a Santa Maria di La Morra, provincia di Cuneo. Testimoniano le anomalie di questa stagione.