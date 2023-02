Terza età, come viverla bene

"Mentre una volta tu avevi una malattia, due, adesso queste persone sono portatori di tre, quattro, cinque, sei patologie croniche con una che in quel momento è quella instabile."

Oggi si vive di più e in geriatria alle Molinette i pazienti hanno un'età media di 86 anni.

"Ci sono molti molti anziani che hanno una vita estremamente più attiva di quella che c'era una volta, quindi una vita fatta di partecipazione, c'è gente che si mantiene attiva professionalmente fino a un'età incredibile."

Le raccomandazioni dei medici sono le solite. Una dieta e uno stile di vita sani, la regolare attività sportiva, non fai da te ma con la supervisione di un professionista. E una mente allenata a reagire, come insegna la storia di una paziente novantenne davvero vitale.

“Sopravvisse a una tromboembolia polmonare che sembrava un disastro e due o tre mesi dopo si presentò chiedendo il nullaosta per andare a fare le vacanze a Dubai.”



Parliamo anche di socialità, perché c'è chi è fortunato e ha gli affetti. Ma anche chi non ha gli affetti può trovare una sua dimensione sociale.



"Assolutamente, io penso sempre al volontariato che in questi ultimi anni ha riempito i nostri ospedali di persone anziane, molto anziane spesso, che tutte le mattine sono lì, aiutano altri anziani..."

Un entusiasmo collettivo che crea legami forti.

"Ci incontriamo dopo tanto tempo e credo che quello per un medico sia il ricordo più bello..."

Nel servizio l'intervista a Mario Bo, Direttore Geriatria Universitaria delle Molinette di Torino