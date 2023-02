Note in maschera con la Rai

I violoncellisti vestiti da Biancaneve e i Sette Nani, i Blues Brothers, i percussionisti mascherati da Batman e Joker, un musicista schermidore arrivato in divisa, le trombe fra parrucche colorate, e poi Harry Potter, Mago Merlino, Minnie ... il clima è quello del concerto di Carnevale, tradizione ormai - come anche quelli di Natale e di Pasqua - dell'orchestra sinfonica nazionale della Rai.



Un frizzante elenco di brani, dalla famiglia Strauss fino al Missisippi di Grofé, per un viaggio nel mondo carnevalesco della spensieratezza. Un'allegria che fluttua però fra spartiti e assoli difficili. Sul podio Kristjan Jarvi, estone naturalizzato americano che con l'orchestra sinfonica nazionale della Rai ha un rapporto consolidato. Primo violino Alessandro Milani.



In apertura la sinfonia del Guillaume Tell di Gioachino Rossini, 1829, con il galop finale di trombe e violini saccheggiato da tutta la storia del cinema. Ultime note, nel bis chiesto a gran voce dal pubblico, quelle delle danze sinfoniche di West Side Story.