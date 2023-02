Ilva, tutti i dubbi di Novi

In questi giorni i rappresentanti dell'azienda ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, incontrano le rappresentanze sindacali e i lavoratori per illustrare le ricadute del piano di investimenti previsto grazie ai 680 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei Ministri.

A Novi Ligure, tra operai al lavoro e i 150 in cassa integrazione, prevale la perplessità. I 36 milioni previsti per il sito piemontese sarebbero troppo pochi per rimettere in carreggiata l'impianto.

servizio di Giulia Dellepiane

intervista a Federico Porrata, rappresentante sindacale Fiom-Cgil Novi Ligure