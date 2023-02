Dal carcere il Pane per la Pace

Alì è un detenuto del carcere di Alessandria ed è panettiere regolarmente assunto dalla cooperativa Pausa Caffè. Insieme ad altri sette compagni sta partecipando al progetto “Bread for Peace - Farina, pane e grissini per la pace in Ucraina”, promosso dalla Coop e organizzato dalla cooperativa con la collaborazione di vari partner.

sevizio di Giulia Dellepiane montaggio di Andrea Volpe

Interviste a: Marco Ferrero, presidente della cooperativa sociale Pausa Caffè; Elena Lombardi Vallauri, direttrice della Casa di Reclusione San Michele di Alessandria