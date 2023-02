Il Piemonte invoca la pioggia, drammatica la situazione di fiumi e falde

Non c'è tregua, non c'è pioggia. Secondo i dati dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, la siccità dell'ultimo anno in Piemonte è classificabile tra il severo e l'estremo. Se invece si guarda agli ultimi sei mesi la situazione peggiore si registra in particolare in alcune zone delle province di Cuneo, Torino, Biella ed Asti.

Il 2022 è stato di gran lunga il più caldo almeno degli ultimi sei decenni, con mediamente quasi mezzo grado in più rispetto alla norma climatica 1991-2020, che di per sé è già un trentennio di riferimento caldo. E l'inizio del 2023 è già peggio: siamo sopra la media di 0,7 gradi.

Ci si chiede che estate ci attende, visto che le nostre scorte d'acqua naturali languono. In alcune stazioni nivometriche infatti si registra una mancanza di neve anche superiore al 50%. Nei fiumi la carenza d'acqua rispetto alla media mensile va dal meno 74 per cento registrato nel Sesia al meno 20 per cento della Dora Baltea, passando per il meno 56 per cento di Isola S.Antonio, sezione di chiusura dell'intero bacino piemontese del Po. Quanto alle falde, negli ultimi 15 mesi rispetto alla media dello stesso periodo dell'ultimo trentennio, si stima una mancanza tra il 60 e il 70 per cento.