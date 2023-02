Cpr, altri migranti evacuati dopo l'ultimo rogo

L'uscita dal centro di permanenza per il rimpatrio di corso Brunelleschi sui mezzi della polizia. Dai finestrini i gesti di chi oggi lascia Torino dopo l'ultimo incendio doloso due giorni fa. Destinazione: un altro CPR sul suolo italiano.

Le persone oltre i muri di questa struttura di detenzione amministrazione 144 all'inizio del mese, ma la serie di incendi, tutti appiccati da chi oltre questi muri è rinchiuso temporaneamente - per settimane o per mesi - in attesa di tornare nel paese di provenienza, ne ha progressivamente ridotto il numero: una quarantina all’inizio del mese, poi sempre meno. E oggi la struttura è quasi del tutto inagibile.

Chiudere il centro, rifarlo con altri criteri o ricostruirlo. Questa la domanda delle istituzioni.

Intervista a Paola Gallo, garante detenuti città di Torino

Servizio di Davide Denina

Montaggio di Beppe Serra