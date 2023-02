Torello, da scarti di produzione a nuova energia. Il progetto made in Collegno

servizio di Davide Denina, montaggio di Giancarlo Raviola

interviste a Vander Tumiatti (fondatore Sea Marconi, capofila progetto BioEnPro4To) e Francesco Lenzi (project manager Sea Marconi)





Sedici aziende pubbliche e private, tre università piemontesi e un'idea: creare comunità locali indipendenti dal punto di vista energetico, alimentare ed idrico. Cominciando dall'area di Torino ovest, dove vivono più di 200 mila persone. Puntando sulle produzioni tipiche dei territori piemontesi - per esempio, restando nel settore agricolo, il vino, il riso e la frutta - e sui prodotti che fino a ieri erano scarti e residui e che da domani diventano energia



Energie di vario tipo prodotte dai partner del progetto per un'economia circolare. Una visione che come l'acqua dai Torèt di Torino verrà fuori da un torello, come è stato chiamato il reattore in grado di produrre materiali ad alto valore energetico. I brevetti tutti made in Collegno e frutto della visione di una delle aziende capofila. E un sogno: dopo la sperimentazione in corso, a partire dall'anno prossimo, produrre in un anno, con un solo torello, la quantità di energia pari al consumo elettrico medio di 650 famiglie. E poi esportare un modello grazie a questo strumento modulare e facilmente trasportabile, dalle comunità locali alle comunità globali.