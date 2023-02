Il biodigestore che divide

"Non ci sono i presupposti di sostenibilità economica del progetto". Così in una nota arrivata in mattinata Roberta Robbione, la sindaca di Borgo San Dalmazzo, dichiara il voto contrario della sua amministrazione al biodigestore che dovrebbe sorgere sul territorio del suo Comune.

Se non è una pietra tombale sul progetto, gli spiragli a questo punto sono davvero sottili: Patrizia Manassero, la sindaca di Cuneo, che ha la maggioranza relativa nell'assemblea dei soci che esprimerà il voto finale, ha già detto che avrà massimo rispetto delle decisioni prese a Borgo.

Ma non sono esclusi colpi di scena, perché la prima cittadina del capoluogo della Granda ha poi anche fatto sapere che "stiamo tutti lavorando per la decisione più condivisa possibile".

Stasera un passaggio che sembra scontato in consiglio. Il verdetto domani dall'assemblea dei 54 comuni che se il progetto - già finanziato con 13 milioni di fondi europei - si farà porteranno i loro rifiuti a Borgo per trasformarli in biogas e quindi in energia. Un sollievo per le tasche dei cittadini, ma anche molti punti di domanda.

A pesare sull'orientamento negativo i dubbi sulla quantità di tonnellate di compost che verrebbero trasformate in risorse energetiche: l'impianto, a pieno regime ne lavorerebbe, 45mila all'anno, ma da quando il progetto è stato deciso in molti si sono tirati indietro, preferendo altri siti già esistenti nel Monregalese e nel Saluzzese. E meno tonnellate vuol dire anche maggiori costi per la comunità.