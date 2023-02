Volley A1 femminile, Chieri vince e passa Novara in classifica

Chieri batte Novara tre set a uno e la supera in classifica. Come all'andata il derby piemontese lo vince la squadra di casa, che anche all'ombra di Superga piega le novaresi. Quarta e quinta dunque alla sesta giornata del girone di ritorno di seria A1.

Perso il primo set a 21, Novara è tornata sotto, dominando la seconda frazione. Ma nel momento di cambiare marcia, le novaresi sono state ricacciate indietro nel terzo set e nel quarto, avanti 17-20 si sono fatte riprendere e battere 28-26. Prova d'orgoglio per Chieri, poca continuità, e troppi errori in fase di attacco per Novara.

Nella parte bassa della classifica il Pinerolo vince il match più importante della stagione contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e, dopo una partenza in salita nel primo set, vanno a prendersi gli altri 3. I tre punti conquistati riaprono la corsa salvezza e portano Pinerolo a sole due lunghezze da Perugia ma con tre punti di vantaggio da Macerata.

servizio di Davide Denina - montaggio di Davide Chemin