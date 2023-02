Moncalieri, una piccola discarica in via Mongina

Partiamo da una segnalazione di Alexia che ci mostra una vera e propria discarica in strada Mongina a Moncalieri, con rifiuti abbandonati da almeno due anni. Divani vecchi, pezzi di sanitari… c'è un po' di tutto.

La seconda segnalazione ci arriva da Michele che avverte come in via Vigone a Torino ci sia un parcheggio per disabili con strisce equivocabili perché proseguono con quelle dei contenitori rifiuti Amiat che non ci sono più. Per cui - spiega - chi parcheggia in quel tratto prende la multa. Vediamo se si può trovare una soluzione.

E chiudiamo con una foto inviata da Giacomino: alba sui Denti di Gavala vista da Rossa in Valsesia.