Marciapiedi dissestati e bidoni stracolmi, le segnalazioni alla Tgr Piemonte

Iniziamo con una delle immagini purtroppo consuete che ci inviate di incuria e sporcizia. Due cassonetti traboccanti di rifiuti. Stavolta da via Cagliari a Torino. Sono settimane, ci scrive il nostro telespettatore che non si svuotano i bidoni. Proprio di rifiuti e di raccolta differenziata non sempre fatta in modo corretto parleremo nell'approfondimento della prossima settimana in Buongiorno Regione (dal 6 al 10 febbraio), nei notiziari e sul nostro sito web.

La seconda segnalazione ci arriva da Ada, sempre da Torino. Il marciapiede sulla ferrovia all'altezza di via Vigliani quasi angolo via Villa. Oltre che dissestato è anche traballante, questo marciapiede è molto usato perché porta al mercato, ci scrive Ada. Che aggiunge: “Non ci si toglie dalle responsabilità mettendo un cartello!”.



Chiudiamo con lo scatto effettuato il primo febbraio in Val Grana nella magia dell'inverno, salendo al monte Crosetta. L'autore è un nostro affezionato telespettatore, Gianni Abbà di Borgo San Dalmazzo.