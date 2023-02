Cartoni nei prati e bici nella Dora

Abbiamo parlato di imballaggi. Puntuale una foto che ne ritrae alcuni di cartone gettati sul prato. "Ecco come si presenta almeno da un mese a questa parte corso Regio Parco angolo corso Verona. Devono forse provvedere gli abitanti del quartiere?" si chiede il nostro telespettatore. Ancora una cartolina di incuria e inciviltà. "Sul fiume Dora dal ponte di c.so Brianza una bici elettrica nell'acqua e una sulla sponda" da Marialuisa

A conferma che il tema è sentito, un altro telespettatore ci pone delle domande sulla raccolta differenziata, subito dopo la puntata di ieri in cui avevamo ospite in studio la presidente di Amiat: "Quindi carta e cartone si mettono nell'indifferenziata? In via San Francesco da Paola 12 e dintorni ci sono solo bidoni d'indifferenziata e per il vetro!!! E poi dove si raccoglie l'olio esausto a Torino?

Oggi torino fa l'en plein delle segnalazioni, dal centro alla periferia dove Fulvio ha raccolto questo " Tramonto a Barriera di Milano"