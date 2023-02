Riufiuti nel Po. E alla fermata dell'autobus

Senza soluzione, almeno di continuità. si riaffacciano anche qui i rifiuti. Questi sono nel Po a ridosso dei Murazzi, area trasformata in discarica a cielo aperto. A mandarci il video è un telespettatore che si firma Bruno.

Qui invece siamo a None, in provincia di Torino. La fermata dell'autobus è sulla statale, tra rifiuti e calcinacci. Ed è pericolosa, ci segnala la nostra telespettatrice Margherita, perché i camion svoltano proprio in quel punto.

E chiudiamo in bellezza, dopo aver aperto con i rifiuti abbandonati sotto la neve. qui invece dalla neve candida spunta il colore acceso di una rosa. un contrasto classico, nello scatto di Marisa Murazzo, dalla provincia di Cuneo.