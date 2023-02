Le Farfalle spiccano il volo a Cuneo

Ginnastica ritmica protagonista a Cuneo per la prima prova del campionato nazionale.

Domenica, serie A1: primo posto per le ragazze della Ginnastica Fabriano, vincitrici degli ultimi 6 scudetti, e guidate dalla pluricampionessa del mondo Sofia Raffaeli. Secondo posto per l'Udinese, terza la Raffaello Motto di Viareggio. Buon sesto posto per l'Eurogymnica Torino con Aurora Bertoni al cerchio, Laura Golfarelli alla palla, Sara Parente alle clavette e Amalia Maria Lica al nastro.

In A2 vittoria invec per la Gymnasium Gravina, seguita dalla Milanese Forza e Coraggio e dall'Estense Putinati Ferrara. Oggi, per la serie B, primo posto per la Gymnica 96 Forlì.