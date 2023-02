SpaceX, 200 volte Falcon 9

Space X ha lanciato il suo 200esimo razzo Falcon 9, decollato nelle scorse ore dalla base di Vandenberg. Tra le attività svolte, ha rimosso una coppia di satelliti Starlink per fare spazio a un rimorchiatore spaziale costruito dalla società italiana D-orbit. Salgono così a tre i satelliti dell'azienda italiana portati in orbita dall'inizio dell'anno. E' il settimo lancio in un mese. Falcon 9 potrebbe raggiungere quota 300 a metà del 2024. Il suo debutto risale al giugno 2010.