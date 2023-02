California sotto la neve, l'Italia attende il gelo artico

Tempesta di neve in America. Queste le immagini della nevicata in California. Intanto noi, in Italia, per domenica aspettiamo l'annunciata aria fredda Artica che dovrebbe portare pioggia in pianura e nevicate sull'Appennino. Sarebbe una tregua in questo inverno troppo secco. Secondo i dati del CNR fra il 6 e il 15% della popolazione italiana vive ormai in territori esposti a siccità severa o estrema.