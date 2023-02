La Torino di Fast X. E' arrivato il trailer

In attesa di vedere il film arriva in rete il trailer internazionale di Fast X, della famosa serie “Fast and furious”. Girato per lo più a Torino, sono molti i luoghi riconoscibili, dai murazzi a piazza quattro marzo, a corso Fiume. Molte le scene rocambolesche girate in città, che hanno tenuto col fiato sospeso i torinesi. Palle di fuoco, esplosioni, hanno incuriosito i torinesi che hanno anche sopportato lunghe code create dai set. Ma per Torino è stata una bella occasione anche se nella finzione cinematografica le sue strade sono collocate a Roma.