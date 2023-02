Nelle vie di Borgo Vittoria, il quartiere dei fermati

Quasi tutte le persone fermate per il lancio della bici dai Murazzi provengono da Borgo Vittoria. Un quartiere che torna all'attenzione della cronaca per episodi legati a baby gang.

Una situazione che aveva portato lo scorso luglio a chiedere un tavolo per la sicurezza in Prefettura. Ma per i residenti la situazione non è tanto diversa dagli altri quartieri periferici di Torino.

nel servizio anche l'intervista a Cesare Manusia, presidente Asd Budokan