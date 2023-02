A Torino la prima pagnotta con la polvere di grillo

In questo panificio di Torino si sta realizza il pane con polvere di grillo, sono tra i primi in Italia. Viene aggiunta alla farina tradizionale per creare un pane superproteico.

L'alimento proviene da una ditta vietnamita che ha ottenuto a inizio gennaio il via libera all'immissione sul mercato dalla Commissione europea. È distribuito da un allevamento di insetti di Scalenghe, sempre nel Torinese, che attende a sua volta la stessa autorizzazione per cominciare la produzione.

Nel laboratorio torinese è stato fatto un primo esperimento. “Siamo soddisfatti dal punto di vista della crosta del pane e dalla gamma dei sapori”, spiega il panificatore Enrico Murdocco. “Ricorda molto il sentore della nocciola. E dal punto di vista tradizionale è ricco di proteine, quindi è ben bilanciato".

È ricco di proteine e molto costoso, la sola polvere ha al momento un prezzo di circa 35 euro al chilo per il panificio. “Faremo altre prove e mix di farine", continua Murdocco, “e avvieremo collaborazioni con nutrizionisti”.

La vendita al pubblico è prevista a marzo, quando probabilmente anche la farina di grillo piemontese avrà ricevuto l'ok da Bruxelles.

La polvere di grillo è al centro delle polemiche in questi giorni, non piace in primis a Coldiretti, con ha lanciato l'allarme su possibili nuove allergie per un alimento sconosciuto per gli europei (ad esempio è già sconsigliato a chi è allergico ai crostacei).

In questa panetteria sarà trattato separatamente da tutto il resto: “una linea unica con impastatrice e banco di lavoro dedicato, e tutte le cotture saranno fatte singolarmente”.

nel servizio intervista a Enrico Murdocco, panificatore