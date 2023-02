Neve anche a bassa quota in Piemonte

Grande assente degli ultimi inverni, quando la neve torna a basse quote è un respiro di sollievo per siccità e inquinamento dell'aria. Così anche in queste ore, con i fiocchi tornati a scendere, dalle colline del Torinese fino al Cuneese, con le scuole che a Mondovì e dintorni oggi resteranno chiuse. Un'ondata di precipitazioni, brusco calo delle temperature e forte vento che da ieri interessa tutto il Piemonte.

Raffiche di vento, soprattutto nell'Alessandrino, con una massima di 110 chilometri all'ora registrata dall'Arpa a Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera, sull'Appennino al confine con la Liguria. In tutta la provincia alberi caduti, tetti scoperchiati e continue chiamate ai vigili del fuoco. Festeggiamenti di Carnevale rinviati a domenica. Problemi anche ai treni, con la circolazione sospesa sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo, tra Gamalero e Sezzadio, proprio per una pianta finita sulla linea elettrica aerea.

Una perturbazione che, sempre secondo Arpa, durerà fino a stasera. E che ha portato un po' di sollievo al Piemonte, che dall'inizio dell'anno registra un -70 per cento di precipitazioni rispetto alla media.

Servizio Manuela Gatti, montaggio Andrea Volpe