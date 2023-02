Piemonte in soccorso delle popolazioni turche e siriane colpite dal sisma

servizio di Manuela Gatti

montaggio di Marco Rondoni

L'ospedale da campo messo a disposizione della Protezione civile dalla Regione Piemonte è l'EMT2. Una vera e propria strutture ospedaliera tendata, con triage, pronto soccorso, sale operatorie, terapie intensive e laboratori. Già intervenuta negli ultimi anni in altre crisi internazionali, dall'India al Mozambico, è una delle dodici in tutto il mondo dotate di questa certificazione.

I moduli prefabbricati sono partiti nella notte da Alessandria, direzione Brindisi, dove stasera saranno imbarcati sulla nave San Marco della Marina Militare e spediti nel sud della Turchia, per dare supporto alla popolazione colpita dal violento terremoto che ha distrutto anche il nord della Siria.

Insieme all'ospedale da campo, una squadra specializzata di medici e infermieri del reparto di maxi emergenza regionale guidata da Mario Raviolo. E anche una quarantina di volontari della Protezione civile regionale coordinati da Andrea Morchio: elettricisti, idraulici, traduttori e operatori formati per le emergenze che si occuperanno del trasporto e del montaggio della struttura. Per i volontari è previsto un ritorno in Italia entro 12 giorni, ma rimarranno pronti a intervenire con maggiori aiuti.