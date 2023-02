Cartoline dalla siccità

Il letto del lago come un deserto. Una distesa di sabbia e pietre da cui si alza una polvere che fa registrare valori di pm10 analoghi a quelli di Torino città e che si infila nelle case del paese.

Anche se abbiamo doppi vetri si infiltra, anche se usciamo la sentiamo sotto i denti, evitiamo proprio di uscire. Le persone anziane dicono che siamo la borgata dei quattro venti, il vento arriva da tutte le parti - dice una residente

È una delle conseguenze della mancanza di pioggia e neve, qui sul lago di Ceresole Reale, 1.600 metri, valle Orco, diventato termometro della siccità in Piemonte.

Oggi la portata del lago è di 2,8 milioni di metri cubi d’acqua. Sotto la media stagionale. Ma a preoccupare non è tanto il livello dell’acqua, sempre basso d’inverno. Il vero problema è che due terzi del lago sono asciutti.

L’ultima nevicata abbondante risale alla metà di gennaio. E così anche la pista di sci di fondo, rinomata con i suoi venti chilometri di percorsi, è aperta solo per sei.

Coi mezzi comunali si riporta la neve, si cingola, si batte, e si va nei prati adiacenti a prendere la neve e riportarla qui. Sono due tre anni che non riusciamo ad avere abbastanza neve.

La speranza è che le piogge primaverili riempiano il lago, che già l’anno scorso aveva dovuto rilasciare acqua per dare sollievo alle colture in pianura. Se non sarà così, il 2023 rischia di essere ancora peggio.

servizio di Manuela Gatti

voce Mauro Durbano, vice sindaco Ceresole Reale (To)