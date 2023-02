Nuovo bando per la città della salute di Novara, cento milioni di euro in più

Città della salute di Novara: pubblicato il bando per la costruzione del nuovo ospedale, in viale piazza d’armi: 419 milioni di euro, 100 milioni in più rispetto all’ultima gara, che un anno e mezzo fa era andata deserta. Le imprese hanno tempo fino al 5 agosto per presentare il progetto definitivo. Poi l’aggiudicazione dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno: l’eventuale cantiere dovrebbe partire in primavera. Altri quattro anni per completare l’opera. Il bando è già stato pubblicato sulla gazzetta europea. La ditta che si aggiudicherà i lavori gestirà la struttura per 17 anni.

Il complesso si articolerà su 324 mila metri quadri, di cui 170 mila costruiti: due edifici, uno per la parte universitaria e una per la parte medico chirurgica vera e propria, su cinque livelli.

I posti letto saranno 711, inclusi 70 di terapia intensiva, 34 di subintensiva, 90 di day hospital, a cui si aggiungono 86 letti tecnici, 14 di osservazione breve intensiva, 26 sale operatorie e 100 ambulatori specialistici.

Servizio di Simona Marchetti

Interviste:

Luigi Genesio Icardi, assessore Salute Regione Piemonte

Gian Carlo Avanzi, rettore Upo

Alessandro Canelli, sindaco di Novara

Gianfranco Zulian, direttore Aou Novara

Per l’area dell’attuale ospedale, un destino ancora da scrivere, in cui dovrebbe avere un ruolo primario la sanità del territorio, come ha confermato l’assessore regionale Luigi Genesio Icardi, sul modello di altre città piemontesi che hanno subito la stessa sorte.

Nel servizio le interviste a Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla salute, a Gian Carlo Avanzi, rettore Upo, ad Alessandro canelli, sindaco di Novara e a Gianfranco Zulian, direttore Azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara.