Biella, l'ex ospedale attende il suo destino

Sono ancora incerte le prospettive per il vecchio ospedale di Biella: chiusa dal dicembre 2014, l’enorme area a ridosso del centro storico non ha ancora trovato un futuro, nonostante il complesso, composto da una decina di edifici per circa 50 mila metri quadrati calpestabili, sia stato messo in vendita dall’Asl con un valore di mercato intorno agli 8 milioni di euro.

Sebbene gli ingressi siano sigillati, da tempo è meta di senzatetto, e non solo:

I residenti comunque non lo considerano una minaccia alla loro sicurezza. Ma preferirebbero che la parte più recente fosse abbattuta.

Nel servizio sentiamo le interviste al sindaco di Biella Claudio Corradino e ad alcuni residenti